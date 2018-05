Ubrania przeciw kleszczom naprawdę działają. "Sprzedajemy ich coraz więcej!"

Specjalne bluzy, spodnie i skarpetki skutecznie chronią przed kleszczami coraz większą grupę Polaków - mówią Wirtualnej Polsce sprzedawcy tzw. odzieży antykleszczowej. Czy nasze ubranie faktycznie może zabijać insekty? - Tak - zapewniają amerykańscy naukowcy.

Skuteczne także w eliminacji komarów i meszek

"Nie dajmy się nabrać"

- Pamiętajmy tylko, by nie dać się nabrać - podkreśla w rozmowie z WP Marzena Bilińska ze sklepu SAS ProHunter. - Niektórzy przedsiębiorcy oferują znacznie tańsze produkty niż inni. To dlatego, że ich odzież jest słabo zaimpregnowana i wystarczy tylko na 10-20 prań. W naszych ubraniach permetryna jest trwalej połączona ze strukturą materiału. To skomplikowana technologia, ale środek działa skutecznie nawet do 100 prań bez dodatkowej impregnacji - zapewnia.