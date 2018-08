Tychy. 39-latek zaatakował interweniujących policjantów, potem zmarł

Tragedia na Śląsku. Nie żyje 39-letni mężczyzna, który najprawdopodobniej był pod wpływem narkotyków lub dopalaczy.

Do zdarzenia doszło około północy. To wtedy do Centrum Powiadamiania Ratunkowego trafiło zgłoszenie o mężczyźnie, który miał być pod wpływem nieznanej substancji. Na miejsce wezwano patrol policji.