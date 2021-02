TVP rusza z ofensywą "w obronie wolności słowa". Uderza w TVN

"To odpowiedź na coraz częstsze ataki na dziennikarzy mediów publicznych i zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej dotyczące likwidacji TVP Info oraz wszelkich informacji i publicystyki w TVP" - czytamy w komunikacie na stronie TVP Info.

TVN atakuje TVP i odwrotnie

To także odpowiedź na materiał "Faktów" TVN. Kilka minut poświęcono właśnie publicznej telewizji. Pokazano fragmenty programów i wywiadów TVP Info bez komentarza. Miały pokazywać jednostronność pytań dziennikarzy i kompromitujące stację, propagandowe treści - czytamy na portalu teleshow.wp.pl.

W odpowiedzi prezenter TVP Info stwierdził, że TVN to największa partia opozycyjna. Padły też słowa na temat powstawania stacji. - Pieniądze Funduszu Obsługi Zagranicznej, z zadłużenia zagranicznego trafiały do ITI. Jak dalej te pieniądze krążyły, to jest tajemnica nieżyjącego już pana Jana Wejcherta i pana Mariusza Waltera - mówiła między innymi Dorota Kania, autorka książki "Resortowe dzieci. Media".