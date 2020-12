TVP kontra poseł. Adam Szłapka: czekam na informacje o zarobkach

Parlamentarzysta dodał również, że czeka na informacje o wynagrodzeniach Michała Adamczyka, Michała Rachonia i Adriana Klarenbacha. Dostępu do tych informacji dotyczy bowiem decyzja sądu, o której poinformował Szłapka.

Poseł na początku roku w trybie informacji publicznej zwrócił się do prezesa TVP Jacka Kurskiego o dane na temat wysokości pensji prezenterów programów informacyjnych oraz wydatków na "Sylwester z Dwójką". Szłapka odpowiedzi się nie doczekał i poszedł do sądu.

Zobacz też: Szczyt UE. Jarosław Flis: Zbigniew Ziobro jest w kłopocie. Co nie zrobi, będzie źle

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę posła na bezczynność TVP, która odmawia ujawnienia danych - podaje wyborcza.pl, zaznaczając, że to już druga decyzja WSA w tej sprawie.

W październiku warszawski sąd przyznał rację Adamowi Szłapce co do skargi, w której nie zgadzał się na odmowę udzielenia przez TVP informacji. Sąd wskazał wówczas m.in., że art. 61 Konstytucji daje każdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.