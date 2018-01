TVP boi się krytyki? Poprosili internautów, aby nie komentowali ich wpisów

"Korona królów" zapowiadana jako najdroższy serial TVP, niekoniecznie sprostała oczekiwaniom widzów. Internauci dostrzegają wpadki w każdym odcinku i nie szczędzą słów krytyki, a to najwyraźniej nie podoba się realizatorom produkcji. Na oficjalnym fanpage`u serialu poproszono o niekomentowanie.

Na Facebooku "Korona Królów TVP" pojawił się post z informacją o tym gdzie i w jakich godzinach można obejrzeć powtórki serialu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na końcu zamieszczono prośbę do internautów: "Prosilibyśmy o nie komentowanie tego posta. Z góry dziękujemy!".

Wpis został przypięty na górze strony, prawdopodobnie po to, aby każdy mógł szybko sprawdzić godziny emisji. Przypięcie wiąże się również z automatycznym wyeksponowaniem komentarzy. Biorąc pod uwagę krytykę serialu przez sporą część widzów, możliwe, że administratorzy fanpage chcieli chociaż trochę podreperować opinię nowego serialu TVP.

Jeszcze kilka miesięcy przed premierą realizatorzy zapowiadali, że "Korona Krółów", to będzie polski serial historyczny, który w przystępny sposób przybliży nam losy średniowiecznych władców. Niestety już pierwszy odcinek rozczarował. Widzowie narzekają nie tylko na to, że serial odbiega od historycznych realiów, ale też, że jakość kostiumów pozostawia wiele do życzenia.