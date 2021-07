TVN uderza w "Wiadomości" TVP. W 5 minut pokazali wszystko

Lecz to nie jedyne kontrowersyjne stwierdzenie posła Suskiego w kontekście TVN. Wcześniej, podczas zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" powiedział, że w przypadku, jeśli uda się przeprowadzić ustawę "Lex TVN" część udziałów będzie mogła trafić do polskich biznesmenów i "będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji".