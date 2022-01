Tuwim na śmietniku. "Co to się porobiło?"

Okazało się, że w osiedlowym śmietniku była "Lokomotywa i inne wesołe wierszyki" Juliana Tuwima, do której ilustracje przygotował Jan Marcin Szancer. "Co to się porobiło, że wiersze na których wychowałem się ja, moje dzieci, moje wnuczki wylądowały na śmietniku? Oczywiście czekają już na moich prawnuków – "Rzepka", "Ptasie radio" i nieśmiertelna "Lokomotywa". Pogłaskałem książeczkę, przytuliłem, wziąłem ze sobą. Mam - napisał Owsiak. Zwrócił się także do wszystkich z apelem. "Nie wyrzucajcie takich książek. W ogóle nie wyrzucajcie książek. To takie niedobre i we mnie wzbudziło lęk i smutek, że świat takich opowiadań został zaniesiony do śmietnika".