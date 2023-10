Tusk: W niedzielę odczujemy wielką ulgę

- Ja w tych ostatnich dniach, bardzo podkreślam i zwracam się jeszcze raz do wszystkich Polek i Polaków niezależnie od sympatii partyjnych. Jeśli chcecie, żeby Polska dalej była w Unii Europejskiej, nie możecie głosować, na PiS, bo Kaczyński i PiS mają plan, i robią go dość konsekwentnie i precyzyjnie, na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Ludzie w to nie wierzą czasami, bo to wydaje się tak absurdalne, ale niestety mamy każdego dnia coraz więcej dowodów, jaki jest ich plan więc jako ostrzeżenie przed PiS-em, to jest ten komunikat, który powinien dotrzeć do wszystkich Polek i Polaków - odparł lider PO.