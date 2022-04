Donald Tusk atakuje prezesa NBP. "Pan Adam drożyzna Glapiński"

Były premier pokazał także dokument, który otrzymają 2 miliony polskich rodzin. - To jest rodzina moich współpracowników. Państwo Sylwia i Jan nie będą płacić 2400 zł raty kredytu miesięcznie, jak pod koniec zeszłego roku, ale 3200 zł. To 800 złotych więcej. Podobne komunikaty wysłane przez banki dotarły do ponad 2 mln rodzin w Polsce, które spłacają kredyt hipoteczny. Dowiadują się dziś, że będą płacić więcej 400, 700, 1000 złotych przy takiej drożyźnie - dodał Tusk.