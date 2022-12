Turysta wypadł z "pociągu śmierci". Chciał zrobić sobie selfie

Jak podaje "The Nation" we wtorek ok. godziny 11:50 (czasu lokalnego - przyp. red.) posterunek policji w Sai Yok District w zachodniej Tajlandii otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło w Krasae Cave, na trasie Kolei Birmańskiej. Według relacji świadków 45-letni Patrick Ward, turysta z Nowej Zelandii otworzył drzwi pociągu, ponieważ próbował wykonać sobie widowiskowe zdjęcie. Ward prawdopodobnie poślizgnął się i wypadł z Kolei Śmierci.