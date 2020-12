Turniej Czterech Skoczni. Prasa o zamieszaniu z Polakami w Oberstdorfie: Przyjechali na zawody jednym mikrobusem?

"Polacy, wykluczeni właściwie z inauguracji skoków, zostali jednak podczas nocnej akcji dopuszczeni (do turnieju). Ich przypadek związany z koronawirusem doprowadził do sporego bajzlu" – czytamy w dzienniku "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Polacy mogą odetchnąć, ale krytyka pod ich adresem nie była całkowicie bezzasadna" - zaznacza "FAZ". "Podczas gdy inne narody, w tym Niemcy, przestrzegają pedantycznie zasad higieny, Polacy są winni zaniedbań. Przyjechali w niedzielę do Oberstdorfu wszyscy w jednym mikrobusie" - pisze autor. Do tego faktu odniósł się też Pertile - "Dziesięć godzin w jednym mikrobusie - nie wiadomo, co mogło się zdarzyć".

Autor nazywa decyzję w sprawie ekipy polskiej "prawdziwą premierą". "Po raz pierwszy doszło do wykluczenia całej drużyny, a następnie do jej przywrócenia do zawodów. W tym celu unieważniono obowiązującą kwalifikację, co jeszcze nigdy się nie wydarzyło" - tłumaczy Kreisl.