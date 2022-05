Turecki szantaż. Erdoğan się nadął, pytanie, kiedy pęknie w sprawie NATO

Bohater, cudotwórca, Erdoğan

Choć miał jednocześnie wyjątkowe szczęście. Pomógł mu system wyborczy i silne rozdrobnienie na scenie politycznej. Niemal co drugi oddany głos w wyborach w 2002 roku powędrował do partii, która nie przekroczyła progu wyborczego. I choć AKP zebrało 34 proc. głosów, to uzyskało 66 proc. mandatów. Erdoğan władzy nie oddał już ani na moment. Zrobił wszystko, by skupić ją wyłącznie w swoich rękach.