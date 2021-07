Trwa Restaurant Week w Warszawie - odkryj TOP 5 festiwalowych restauracji!

W te wakacje koniecznie zajrzyjcie również do Bursztynowa Bistro.To restauracja z wyjątkowym klimatem, który tworzą polskie sery długodojrzewające: Bursztyn, Szafir i Rubin. Chef Wojciech Kaza, w niezwykle ciekawy sposób wkomponowuje je do każdego z dań - od tradycyjnych fondue czy zupy serowej aż po nowatorskie kompozycje deserowe. Co czeka na Gości w ramach festiwalowego menu? Same pyszności, a wśród nich aksamitna zupa serowa, szafirowy makaron tagliatelle nero z kurkami i bobem. W wersji mięsnej zjemy wołowe carpaccio z serem Bursztyn, rukolą i oliwą truflową czy poliki wołowe z bursztynowo - ziemniaczanym puree i glazurowanymi warzywami. Zdecydowanie polecamy ten przystanek na kulinarnej mapie Warszawy!