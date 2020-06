Truskawkowy Księżyc. Niezwykłe zjawisko na niebie. Kiedy można je obserwować?

Pełnia Księżyca czerwiec 2020, czyli pełnia Truskawkowego Księżyca

Pełnia Truskawkowego Księżyca to nic innego jak po prostu czerwcowa pełnia. Została tak nazwana przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a nazwa pochodzi od przypadającego w czerwcu zbioru truskawek. Jak się okazuje, truskawki są tez jednym z ulubionych owoców Amerykanów i jednym z najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych.

Inne nazwy Pełni Truskawkowego Księżyca to: Pełnia Różanego Księżyca i Gorąca Pełnia.

Truskawkowy Księżyc. Kiedy można go zobaczyć?

Pełnia Księżyca w czerwcu 2020 będzie widoczna na niebie już w piątek 5 czerwca. Będzie to ostatnia wiosenna pełnia, nazwana Pełnią Truskawkowego Księżyca. Odległość Księżyca od Ziemi będzie wynosiła wtedy 369 687 km. Czerwcowy Truskawkowy Księżyc będzie wyglądał na większy niż zwykle.

Pełnia to jedna z faz Księżyca

Pełnia Księżyca to jedna z faz Księżyca, podczas której znajduje się on po przeciwnej stronie niż Słońce, zatem można oglądać go w całej okazałości. Tarcza księżyca podczas pełni przypomina koło. Poza pełnią są jeszcze trzy inne fazy Księżyca: nów, pierwsza kwadra i ostatnia (trzecia) kwadra. Niektórzy nie lubią pełni, ponieważ mają wówczas problemy ze snem lub z koncentracją, są rozdrażnieni i czują się ogólnie źle.