Trumna z ciałem Busha stanie na Kapitolu. Pożegnanie 41. prezydenta

Amerykanie będą mogli pożegnać byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha. Trumna z ciałem zmarłego polityka będzie przed pogrzebem wystawiona na widok publiczny w rotundzie pod kopułą Kapitolu. Tak honorowani są najwybitniejsi Amerykanie.

Jak poinformowało biuro prasowe Kongresu, Amerykanie będą mogli składanie wyrazy szacunku byłemu przywódcy kraju do godz. 7 lokalnego czasu (czyli do godz. 13 w Polsce) w środę.

Wystawienie trumny w rotundzie, która oddziela skrzydło Izby Reprezentantów od części Senatu, to zaszczyt zarezerwowany dla najwybitniejszych postaci w USA. Do tej pory w ten sposób uhonorowano zaledwie ok. 30 osób.