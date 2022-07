Trumna na środku ulicy. Wypadła z karawanu

Kierowcy jadący w piątek ruchliwą ulicą Piaskową w Puławach mieli do czynienia z nietypową sytuacją. Na środku jezdni leżała trumna, którą zgubili pracownicy zakładu pogrzebowego. - Na początku myślałam, że to fotomontaż - mówi właścicielka firmy, do której należy pechowy karawan.