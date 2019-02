Trotyl na DK16. Utrudnienia na trasie, ewakuowano mieszkańców

Pracownicy budowlani podczas prac remontowych mostka znaleźli skrzynie z trotylem z okresu II wojny światowej. Na miejsce zdarzenia ściągnięto saperów. Krajowa 16 może być zablokowana nawet do późnych godzin popołudniowych.

Blisko 14 skrzynek z trotylem znaleźli pracownicy budowlani podczas prac remontowych mostka w Mikoszach (woj. warmińsko-mazurskie). To prawie 30 kg. Niewykluczone, że ładunku może być więcej. Związek organiczny stosowany jako materiał wybuchowy pochodzi z II wojny światowej. Do jego odpalenia potrzebny jest jednak zapalnik, trotyl sam w sobie nie jest niebezpieczny.

Mimo to na miejsce zdarzenia zostali ściągnięci saperzy. Teren przez cały czas zabezpieczają policjanci. Ewakuowano 50 mieszkańców Mikoszy. Specjaliści sprawdzą most i starają się usunąć niewybuchy, przez co zablokowano drogę krajową nr 16 na trasie Orzysz - Mikołajki. Wprowadzono objazdy przez Okartowo i Nowe Guty. Utrudnienia mogą potrwać nawet do późnych godzin popołudniowych.