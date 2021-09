Wyrok ws. Westerplatte. Władze Gdańska kontrują Muzeum II Wojny Światowej

W czwartek w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok ws. Westerplatte. Sąd orzekł, że miasto Gdańsk ponownie ma zarządzać terenami przy Pomniku Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Gdańscy urzędnicy twierdzą, że oznacza to wadliwą podstawę prawną do organizacji uroczystości 1 września przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wcześniej przez 20 lat robiło to miasto.