Rosyjscy dyplomaci są winni gdańskiemu magistratowi ponad 5 milionów złotych czynszu

Urzędnicy miejscy oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych od dawna próbują znaleźć sposób, aby doprowadzić sytuację do normalności i zmusić najemców do płacenia. Coraz śmielej mówi się o podjęciu zdecydowanych kroków i wypowiedzenia im najmu, co sprawi, że Rosjanie albo zapłacą, albo będą musieli opuścić piękne, wrzeszczańskie wille.