Pogoda na Pomorzu. Coraz mniej lata pod koniec sierpnia

Rano gdzieniegdzie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 19 st. C: na obszarach podgórskich Karpat od 10 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim w porywach do 65 km/h, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.