Osiedle Beauforta 2 i Konstelacja – kup mieszkanie w Pogórzu k. Gdyni w cenie poniżej 500 tys. zł!

Mieszkanie dopasowane do potrzeb

Na Osiedlu Beauforta 2 klienci mają do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe, o metrażach od 38 do 79 m kw. Konstelacja oferuje mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 34 do niemal 84 m kw., a ponadto wyróżnia je ponadstandardowa wysokości - 275 cm. Mieszkania na Konstelacji mają też gładkie i pomalowane na biało ściany oraz bezprogowe wyjścia na balkon Duże przeszklenia zapewniają optymalne doświetlenie mieszkań i klatek schodowych.