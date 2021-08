NARRACJE 12. w Gdańsku. Znamy datę

- Pandemiczny 2020 rok sprawił, że praca nad NARRACJAMI wydłużyła się, dając nam czas na lepsze zrozumienie charakteru dzielnicy i na uważną pracę z artystkami i artystami. Podróż w przyszłość, jaką proponujemy podczas nadchodzącego festiwalu, z jednej strony odniesie się do prognozowanej przemiany krajobrazu, z drugiej zaś będzie próbą zredefiniowania relacji zachodzącej między człowiekiem i naturą. Zeszły rok nie tylko obnażył kruchość tej więzi, ale też wpłynął na to, w jaki sposób określamy dziś zadania sztuki. Podczas NARRACJI to właśnie ona odgrywać będzie rolę narzędzia krytycznej analizy postpandemicznej rzeczywistości - mówią Piotr Sikora i Karina Kottová, kuratorzy 12. odsłony NARRACJI.