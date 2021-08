Jarmark św. Dominika w Gdańsku. Policja ostrzega przed kieszonkowcami

Jak tłumaczy Radiu Gdańsk, Pani Podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, wielu z tych kradzieży można by uniknąć. - "gdyby ofiary zwróciły uwagę na to, co dzieje się wokół nich, gdyby lepiej pilnowały swoich rzeczy, gdyby miały świadomość, że złodziej czeka na naszą nieuwagę. Dlatego tak ważna w tym przypadku jest profilaktyka. Kieszonkowcy działają przeważnie w grupach kilkuosobowych, mogą wśród nich być także dzieci lub kobiety, często w eleganckich ubraniach. Szczególnie łatwo ofiarami złodziei kieszonkowych padają mężczyźni, trzymający portfele w tylnej kieszeni spodni oraz kobiety z torebkami przewieszonymi przez ramię" - mówi Podinspektor Ciska.