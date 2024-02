Inwestycje ACCIONA w Trójmieście nabierają tempa

ZBOŻOWA: blisko centrum Gdyni w bezpośrednim sąsiedztwie natury

ZBOŻOWA łączy to co z pozoru niemożliwe - komfort miejskiego stylu życia z urokiem mieszkania w bezpośrednim sąsiedztwie natury. Nowoczesna inwestycja zaprojektowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy chcą mieć wszędzie blisko - nieważne czy będzie to centrum Gdyni, Sopotu czy Gdańska, a nawet jeden z kurortów nad Zatoką Pucką.