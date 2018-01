Transseksualistka która wygrała na loterii chce nakręcić film o swoim życiu. W głównej roli widzi Lady Gagę

Kiedyś była ojcem czwórki dzieci. Dziś jest ich matką. Kiedyś ledwo mogła powiązać koniec z końcem - by opłacić rachunki i utrzymać swoją liczną rodzinę musiała 14 godzin dziennie jeździć taksówką. Dziś jest milionerką. 56-letnia Melissa Ede, mieszkanka angielskiego Hull, wygrała niedawno w loterii zdrapkowej niebagatelną sumę - 4 miliony funtów. Pieniądze z pewnością odmieniły jej życie, które teraz chce przedstawić innym. Na srebrnym ekranie.

Melissa się ceni i to nie powinno dziwić. Z dnia na dzień stała się niezwykle majętna osobą dzięki wygranej w National Lottery GameStore. Prawdopodobnie to skłoniło ją do wyboru Lady Gagi jako odtwórczyni głównej roli w filmie opowiadającym o życiu Melissy.