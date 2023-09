TRAKO 2023: Polregio stawia na wideomaty. To rewolucja w sprzedaży biletów

Wideomaty stanowią innowacyjne rozwiązanie na kolei, gdyż oprócz funkcjonalności biletomatu są wyposażone w mikrofon, głośnik oraz kamerę. Dzięki temu urządzenia te mają cechy tradycyjnej kasy biletowej. Dodatkowo wideomat Polregio sprzedaje bilety wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce, co w przypadku tradycyjnych biletomatów dotychczas było niemożliwe. Kolejną zaletą wideomatów jest ich efektywność kosztowa poprzez wyeliminowanie płatności gotówką (co nadal jest możliwe u kierownika pociągu) - są znacznie tańsze w utrzymaniu, co pozwala uzupełnić ofertę kas stacjonarnych, zlokalizowanych główne na dużych dworcach, o małe stacje w całej Polsce. Ma to bardzo duże znaczenie dla Polregio, bo pociągi przewoźników zatrzymują się na ok. 1900 stacjach w całym kraju. Tradycyjnych okienek kasowych przewoźnik posiada jedynie 120.