Tragiczny wypadek w Boliwii. Autobus wpadł w przepaść

Boliwia. Katastrofa autobusu. Nie żyje co najmniej 20 osób

Wiadomo, że z wąwozu, do którego spadł autobus, wydobyto już 15 ciał zmarłych. Kolejne spoczywają na dole we wraku autokaru. Wśród zmarłych ma znajdować się kierowca pojazdu. Z nieoficjalnych doniesień gazety "El Deber" wynika, że mężczyzna zmarł w trakcie przewożenia go karetką do szpitala.