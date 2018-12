Tragiczny wypadek na torach. Wiadomo, kim były ofiary

Na przejeździe kolejowym w Rzeszowie zginęły dwie osoby, jedna walczy o życie. Okazuje się, że cała trójka dobrze się znała. Para, która nie przeżyła, to 27-latek i 19-latka. Byli zaręczeni. W ciężkim stanie jest ich 19-letnia koleżanka.

- On pracował, ona kończyła technikum logistyczne. Józio był bardzo odpowiedzialny, czuły i opiekuńczy. We wszystkim Olę wspierał. Oboje nosili takie same nazwiska. To była zwykła zbieżność. Śmialiśmy się, że po ślubie każdy zostanie przy swoim - tak o ofiarach wypadku na przejeździe kolejowym w Rzeszowie - mówi znajoma Aleksandry.