Tragiczny pożar w Łodzi. Jedna osoba nie żyje

- Z mieszkania objętego pożarem ewakuowano trzy osoby, w tym dwie bez funkcji życiowych - ok. 40-letniego mężczyznę i ok. roczne dziecko. Trzecia osoba - kobieta w wieku ok. 30 lat była nieprzytomna. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe u niemowlęcia, akcja ratunkowa powiodła się także w przypadku kobiety, niestety stwierdzono zgon mężczyzny - przekazał PAP rzecznik łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jędrzej Pawlak.