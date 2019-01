Tragiczny pożar w Koszalinie. Nie żyje 5 osób

Pożar tzw. escape roomu w Koszalinie. Pięć osób zginęło, jedna została ranna - wynika z nieoficjalnych informacji od ratowników. Strażacy dogaszają ogień. Prezydent Koszalina zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego.

To tam strażacy znaleźli wszystkie ofiary, pięć kobiet - podaje RMF FM, powołując się na zachodniopomorskich strażaków. Radio Koszalin informuje, że były to trzy nastolatki i dwie osoby dorosłe. Do szpitala trafił poparzony mężczyzna.