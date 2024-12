Tragiczna katastrofa lotnicza w Korei Południowej. Przerażające nagranie

Na lotnisku Muan w Korei Południowej doszło do katastrofy samolotu Jeju Air, co według Ministerstwa Transportu Korei Południowej jest najtragiczniejszym wypadkiem lotniczym w tym kraju od prawie trzydziestu lat. Na pokładzie znajdowało się 181 osób, w tym dwie z Tajlandii, pozostałe były obywatelami Korei Południowej. Bilans to 151 ofiar śmiertelnych. O zdarzeniu poinformowała agencja Reuters.