Zabici rodzice i trójka dzieci. Nastolatek jest ranny

W West Valley City w stanie Utah doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z domów znaleziono martwych pięcioro członków rodziny, w tym troje dzieci . W garażu tego samego budynku znajdował się 17-latek z raną postrzałową.

Wśród ofiar są 42-letni mężczyzna, 38-letnia kobieta, 11-letni chłopiec oraz dziewczynki w wieku 9 i 2 lat . 17-letni chłopiec z ranami postrzałowymi trafił do szpitala.

Śledczy badają okoliczności zdarzenia. T rwają przesłuchania sąsiadów i analizy zapisu monitoringu z kamer w okolicy . Tymczasem policja nie podaje żadnych hipotez co do przebiegu zdarzenia.

Stan 17-latka jest zbyt poważny, by można było przesłuchać go i ustalić, co naprawdę się wydarzyło. Dochodzenie trwa.