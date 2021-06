Tragedia w Tatrach Zachodnich. 16-latka runęła w przepaść

Teren, na którym doszło do wypadku, był na tyle trudny, że świadkowie nie mogli dotrzeć do poszkodowanej, aby udzielić jej pomocy. Udało się to dopiero ratownikom Horskiej Zachrannej Sluzby. Zjechali oni do poszkodowanej na linach. Na pomoc było już jednak za późno. Nastolatka zginęła na miejscu.