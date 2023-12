Tragedia w kopalni. Są wstępne wyniki sekcji zwłok górników

Wypadek w kopalni Sobieski był największą tragedią górniczą tego roku. Od początku roku do dnia wypadku w Jaworznie w polskim przemyśle wydobywczym zginęło 11 górników (po tragedii w Sobieskim liczba ofiar wzrosła do 15), w porównaniu do 37 ofiar w ubiegłym roku - 26 z nich to ofiary katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka.