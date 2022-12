Tragedia w centrum Kielc. Nie żyje starsza kobieta

Mężczyzna został przewieziony do Punktu Pomocy Doraźnej przy ul. Żniwnej w Kielcach. To dało mu możliwość wytrzeźwienia w ciepłym pomieszczeniu. Biorąc jednak pod uwagę atak zimy w Polsce i niskie temperatury, policja apeluje o to, by reagować na widok bezdomnych leżących na ulicy. Wystarczy telefon na numer alarmowy 112, aby uratować komuś życie.