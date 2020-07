Tragedia nad jeziorem Chechło-Nakło. Nie żyją trzy osoby

Do tragedii doszło w piątek nad jeziorem Chechło-Nakło w województwie śląskim. Doszło do utonięcia trzech osób. Ofiary to 35-latek i jego 6-letnia córka oraz 27-latek.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jezioro Chechło-Nakło. Tragiczna śmierć trójki osób (Facebook.com)