Warszawa. Nowe fakty ws. tragedii na Gocławiu. Znaleźli drugi nóż

Informacja o odkryciu na miejscu zbrodni drugiego noża może świadczyć, że między mężczyznami doszło do awantury, podczas której nawzajem zadawali sobie ciosy . To tłumaczyłoby fakt, że zatrzymany wczoraj przez policjantów napastnik - jak mówił rzecznik stołecznej policji - miał liczne rany cięte i kłute.

Warszawa. Atak nożownika i strzały na Gocławiu

Atak nożownika i strzały na Gocławiu. "Napastnik miał krew na rękach aż po łokcie"

Co stało się w pralni, którą prowadził syn zabitego mężczyzny? Policja na razie nie udziela informacji na ten temat. Z medialnych doniesień wynika, że ojciec mężczyzny przyszedł do pralni chwilę przed wybuchem awantury. Co było jej powodem i jaki miała przebieg? To ustalą śledczy, którzy pracują pod nadzorem prokuratury.