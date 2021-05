Warszawa: atak nożownika i strzały. Jedna osoba nie żyje

Do dramatycznej sytuacji doszło w pobliżu pralni chemicznej przy ul. Bora-Komorowskiego i ul. Umińskiego na Gocławiu. Jak ustaliła reporterka WP Klaudia Zawistowska, jedna osoba nie żyje, a napastnik został przetransportowany do szpitala. W stołecznej pralni - jak ustaliła nieoficjalnie - miało dojść do starcia ojca (właściciela pralni) z synem.