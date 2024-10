Tragedia na drodze. Nie żyje młody motocyklista

Śmiertelny wypadek

To jednak z dwóch tragedii, do których doszło tego samego dnia. Inny groźny wypadek miał miejsce w piątek ok. godz. 17.30 na odcinku DK74 między Ruścem i Osjakowem. Na prostym odcinku drogi kierowca toyoty zjechał nagle na przeciwny pas ruchu i zderzył się z ciężarówką.