Tragedia na autostradzie A4. Nie żyje 13-latek

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 4 nad ranem. Ukraińcy jechali w kierunku Rzeszowa. Według wstępnych ustaleń, podczas wyprzedzana ciężarówki, kierowca busa marki mercedes stracił panowanie nad pojazdem. Próbując odzyskać kontrolę, zaczął szybko manewrować kierownicą, co w efekcie doprowadziło do zahaczenia o pas zieleni i przewrócenia auta na bok.