Toruń. Skatowali 3-letnią córkę. Dziecko walczy o życie

W niedzielę Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód wszczęła śledztwo sprawie znęcania się nad dziewczynką. Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, stwierdził, że rodzice dziecka - 23-letnia Sylwia M. oraz 32-letni Przemysław O. - podejrzani są o to, że "w okresie co najmniej od kwietnia 2021 roku do dnia 28 maja 2021 roku w Toruniu, działając wspólnie i w porozumieniu, znęcali się fizycznie nad małoletnią córką w wieku 2 lat i 11 miesięcy".