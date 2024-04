Tony odpadów w ogniu. Potężny pożar sortowni w Przemyślu

Zgłoszenie do pożaru służby otrzymały około godziny 4 rano. Ogień wybuchł w pokrytej blachą hali, w której z wysortowanych odpadów wytwarzane są paliwa alternatywne, przygotowywane do wywiezienia. Na miejsce skierowanych zostało kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także grupa ratownictwa chemicznego i specjalistyczny samochód ze sprzętem do badania jakości powietrza.