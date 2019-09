Tomasz Rzymkowski odbył podróż za ponad 35 tys. Zapłacił za niego podatnik

Tomasz Rzymkowski odbył najdroższą jednorazową podróż do Stanów. Poseł PiS poleciał do Stanów Zjednoczonych za ponad 35 tysięcy złotych. Równie imponująco wyglądają delegacje posłów opozycji.

Jego partyjna koleżanka, Marta Kubiak wybrała się na Światowy Szczyt Kobiet do Japonii. Kosztowało to 27 500 złotych.

Do USA poleciał również Marek Opioła z PiS, który spędził 6 dni na Hawajach (kosztowało to 23 700,39 złotych) oraz Bartosz Jóźwiak z UPR, którego tygodniowy pobyt w Stanach kosztował 30 574,61 złotych.

Z kolei Elżbieta Stępień z PO-KO wybrała się na 8 dni do RPA, za co podatnik zapłacił 33 354 złotych. Bożena Szydłowska z tego samego ugrupowania poleciała do Japonii na 6 dni, co kosztowało 26 957,10 złotych.