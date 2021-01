To zdjęcie stało się hitem w sieci. Bernie Sanders uzbierał już 1,8 mln dolarów

To jest zdecydowanie najpopularniejsze zdjęcie ostatnich dni . Internet zwariował na punkcie fotografii, którą zrobił fotograf AFP Brendan Śmiałowski na Kapitolu podczas zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta.

Przedstawia amerykańskiego senatora Berniego Sandersa, siedzącego na składanym krześle, ubranego w brązową parkę oraz nieco wielkie, wzorzyste wełniane rękawice. Skrzyżowane ręce oraz maska założona pod same oczy dopełniają wizerunku.

Gadżety za ogromne pieniądze

Zabawa tak się rozkręciła, że Sanders postanowił to wykorzystać. Na jego stronie internetowej pojawiły się bluzy z tym właśnie sławnych już zdjęciem. Dochód ze sprzedaży ma być przekazany na program Meals on Wheels (posiłki na kółkach), w ramach którego ciepłe posiłki rozwożone są do szczególnie potrzebujących mieszkańców Vermont.