Siemoniak przekazał szczegóły ws. odsuniętych burmistrzów

- Przyjeżdża, żeby pomóc i zarządzać, żeby skutecznie pomagać ludziom. Apeluję o bezwzględne podporządkowanie się. Gdy uznamy, że to ten moment, burmistrzowie powrócą do swoich obowiązków - wyjaśnił szef MSWIA Tomasz Siemoniak. Wcześniej premier przekazał, że nadbryg. Michał Kamieniecki przejął zarządzanie kryzysowe w Stroniu Śląskim i Lądku-Zdroju, a do obu gmin docierają kolejne oddziały wojska.