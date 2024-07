To może zrujnować wakacje. Co naprawdę denerwuje Polaków?

Zdaniem polskich turystów, czystość i stan techniczny pokoi są kluczowe dla udanego pobytu. Zaniedbane pomieszczenia, brudne łazienki czy niska jakość śniadań to aspekty, które często pojawiają się w recenzjach obiektów hotelowych. Badania przeprowadzone przez narzędzie do monitorowania internetu SentiOne na podstawie 55 tysięcy recenzji obiektów hotelowych napisanych przez Polaków wskazują, że kwestie związane z wyżywieniem są najczęściej krytykowane. Pory podawania posiłków, różnorodność dań oraz ich jakość pozostawiają wiele do życzenia.