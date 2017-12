To chyba najbardziej wzruszająca choinka w Polsce. Na tym polega magia świąt

Chcieć to móc - komentują internauci tę wyjątkową choinkę. Dla dwójki rodzeństwa zabrakło już małej choinki do własnego pokoju. Przystroili więc kawałek drapaka, jaki udało się zdobyć w lesie. Wyszła z tego chyba najbardziej wzruszająca choinka jaką widzieliśmy w tym roku. Sami oceńcie.

Rodzinie udało się znaleźć i kupić dużą choinkę do domu. Jednak dla maluchów zabrakło już małego drzewka do własnego pokoju. To jednak dopiero połowa historii. Po ogrzaniu się przy ognisku i zjedzeniu kiełbasek rodzeństwo postanowiło zagospodarować kawałek drapaka jaki pozostał po akcji. To ledwo kilka gałązek, odciętych ze szczytu dużego drzewa. W ich pokoju stanęło, drzewko własnoręcznie przystrojone, istne arcydzieło.