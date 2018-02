Tłusty Czwartek według Piechocińskiego. Boczek, słonina i wódka

Janusz Piechociński to mistrz ciekawostek na Twitterze. Nie inaczej jest dziś – z okazji Tłustego Czwartku wyjaśnił, czym było kiedyś to święto i znów podbił internet.

"I takie rozmowy to ja rozumiem", "I taka wspaniała tradycja odeszła w zapomnienie!", "Czas wrócić do tradycji" – to tylko parę komentarzy pod postem polityka. Kolejny brzmi: "I ludzie się dziwią, że ma Pan ponad 60 tys. followersów". Nie ma się chyba jednak czemu dziwić - Piechociński regularnie poprawia humor Polakom ciekawostkami takie jak ta.