Tłusty czwartek 2022 sypnie paragonami grozy. Cukiernik: To nie kaprys ani chęć zysku

- Ani to mój kaprys, ani chęć zysku, ale musieliśmy podnieść cenę podstawowego pączka o 50 groszy, co oznacza, że będzie on kosztował 4,50 zł. W ciągu roku zdrożały wszystkie składniki receptury, a także energia wykorzystywana do usmażenia pączka - wyjaśnia Grzegorz Antolak, szef warszawskiej cukierni Antolak.