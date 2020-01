WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany koncert + 1 tina turner wczoraj (13:52) Tina Turner - Trasa Koncertowa 2020 What’s Love Got To Do With It Dzięki trasie koncertowej „What’s Love Got To Do With It? która odbędzie się już w przyszłym, 2020 roku, warto przypomnieć sobie niezwykłą osobowość muzyczną, jaką jest Tina Turner. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Jest 16 listopada 1939. W małym miasteczku Nutbush w Tennessee przychodzi na świat Anna Mae Bullock, jako córka afroamerykanina i indianki. Ann poznaje muzykę w kościele. Śpiewa w lokalnym chórze gospel. Pracować na swoje własne nazwisko zaczęła śpiewając w chórkach popularnych popowych zespołów w latach 50. Dzięki temu dostrzegł ją lider grupy Kings of Rhythm, Ike Turner, który został później jej mężem. Jako Ike & Tina Turner byli bardzo popularnym duetem, ale dopiero po rozpadzie związku z Ike'm, miała narodzić sie prawdziwa gwiazda. Nie stało się to jednak natychmiast. Po bardzo medialnym rozwodzie zniknęła ze szczytu na długo. Przez osiem lat, przez nikogo niezauważona, nagrywała płyty które przeszły bez echa, a jej kariera wydawała się być skończona. Przełom nastąpił w roku 1984, kiedy zmieniła nie tylko styl muzyczny, ale także wizerunek. Z soulowej, grzecznej dziewczyny stała się seksowną gwiazdą rocka. Kolejne 4 lata były szturmem na listy przebojów - wtedy powstały też jej nieśmiertelne hity, jak użyty w ścieżce dźwiękowej do Mad Maxa "We Don't Need Another Hero" czy znane wszystkim do dziś "Private Dancer”. A był to już 5 solowy album. Sprzedał się w 20 milionach egzemplarzy, a łączna ilość sprzedanych przez nią płyt sprawiła, że okrzyknięto ją Królową Rock'N Rolla. W 1993 powstał film o jej życiu, a niewiele później - najsłynniejsza ścieżka dźwiękowa do filmu o Jamesie Bondzie, "Golden Eye". Znalazła się w księdze rekordów Guinnessa, gdyż nakład ze sprzedaży biletów na jej koncerty osiągnął najwyższy pułap historii, czyniąc ją jednym z najbardziej dochodowych nazwisk w branży muzycznej. Jest również jedną z najczęściej nagradzanych artystek - przy liczbie 70 różnych wyróżnień otrzymała aż 8 statuetek grammy a The Rolling Stone umieścił ją na 63 miejscu na liście najbardziej wybitnych artystów wszech czasów. Tina Turner zmieniła narodowość i aktualnie jest amerykańsko-szwedzką gwiazdą. Uchodzi za osobę niezwykle ekstrawagancką i rozrzutną, a plotki głosiły, że wraz ze swoim aktualnym (od dwudziestu lat) partnerem wspólnie stracili fortunę wartą ponad 800 milionów dolarów. Para unika jednak skandali, a to, jak było naprawdę, pozostanie ich wielką tajemnicą. Jednak bilety na nadchodzące koncerty rozchodzą się błyskawicznie, a szacowane zyski to nawet 200 milionów dolarów. Chyba wystarczy na godną emeryturę. Gdzie kupić bilety na koncert Tiny Turner? Jeśli to wszystko nie jest wystarczająca zachęta do tego, żeby skorzystać z niepowtarzalnej okazji, aby zobaczyć ikonę muzyki na żywo, to warto dodać jeszcze, że to jej ostatnia trasa koncertowa. Tina Turner wielokrotnie planowała zakończenie kariery, ale potwierdzono, że trasa koncertowa „What’s Love Got To Do With It?" jest jej ostatnią. W Polsce zagra w kilku miastach takich jak Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdynia. Dlatego warto już teraz kupić bilet na koncert i zobaczyć legendę muzyki w akcji. Bilety dostępne są na Empik Bilety.

Link do wydarzeń: https://empikbilety.pl/?filters=phrase:Tina%20Turner